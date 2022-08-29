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Цорн хочет, чтобы Гильерме остался в «Локомотиве» после завершения карьеры

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о будущем вратаря команды Маринато Гилерме.
Цорн хочет, чтобы Гильерме остался в «Локомотиве» после завершения карьеры
  • Gettyimages.ru

«У него есть длительный контракт, поэтому будущее после завершения карьеры не обсуждали. Конечно, хотели бы, чтобы он остался в структуре клуба, когда закончит», — цитирует Цорна ТАСС.

Напомним, что контракт 36-летнего Гилерме с клубом истекает через два года. В составе «Локо» голкипер провёл 293 матча. Он защищает цвета команды с 2007 года.

После седьмого тура РПЛ железнодорожники поднялись на восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее Цорн заявил, что доволен результатами «Локомотива» в начале сезона-2022/23 РПЛ.

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