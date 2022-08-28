Цорн заявил, что доволен результатами «Локомотива» в начале сезона-2022/23 РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о результатах команды в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Последние результаты — показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. У нас есть задача выстроить процессы в клубе, на которые нас приглашали. Ни в одном клубе мира, который играет стабильно, нет резких и быстрых движений», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Столичная команда в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на поле стадиона «РЖД Арена» одержала крупную победу со счётом 5:1 над «Оренбургом».

Железнодорожники поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

В матче восьмого тура «Локомотив» сыграет дома с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября и начнётся в 17:30 мск.

Ранее Цорн объяснил, почему московский клуб отдал 12-й номер защитнику Марио Митаю.