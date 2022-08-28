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Цорн: болельщики — это масса, они поддерживают команду и у них нет номера

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему московский клуб отдал 12-й номер защитнику Марио Митаю.
Цорн: болельщики — это масса, они поддерживают команду и у них нет номера
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Марио не думал, что номер забронирован за фанатами. Игроки имеют право выбрать. 12-й — это не номер болельщиков, который нарисован на майке. Они 12-й игрок: это эмоции, которые дают команде. Болельщики — это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера», — цитирует Цорна «Чемпионат».

27 августа «Локомотив» сообщил о подписании контракта с защитником Марио Митаем из греческого АИКа. Соглашение 19-летнего футболиста рассчитано на пять лет. Албанец будет выступать за железнодорожников под 12-м номером.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах и отдал шесть результативных передач.

Железнодорожники поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр оценил переход Митая в московский клуб.

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