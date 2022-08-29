La Sexta: Обамеянга избили во время ограбления его дома в пригороде Барселоны

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой ограбления своего дома.

По информации La Sexta, нападение на футболиста произошло в ночь с 28 на 29 августа. Отмечается, что четверо грабителей ворвались в дом игрока и угрожали его семье. По данным источника, они избили Обамеянга и украли драгоценности из сейфа.

Напомним, что Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Барселоне» о покупке Обамеянга.