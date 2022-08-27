Итальянские СМИ: «Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Барселоне» о покупке Обамеянга

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Барселоне» о покупке нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио на своём сайте, манкунианский клуб планирует усилить атаку до закрытия летнего трансферного окна и рассматривает 32-летнего футболиста.

Отмечается, что нападающего хочет купить «Челси», однако клубы пока не смогли договориться о трансфере.

Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Обамеянг намерен покинуть каталонский клуб и перейти в лондонский «Челси».