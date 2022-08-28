Хоккеисты «Динамо» обыграли «Витязь» в товарищеском матче

Столичное «Динамо» нанесло поражение подмосковному «Витязю» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею.

Игра, которая прошла на льду столичной арены «Мегаспорт», завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» дубль оформил Эрик О’Делл. У «Витязя» шайбу забросил Роман Абросимов.

Московский клуб занял пятое место на турнире.

«Динамо» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 3 сентября примет на своём льду казанский «Ак Барс». «Витязь» в тот же день сыграет дома с омским «Авангардом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над «Амуром» в матче Кубка мэра Москвы.