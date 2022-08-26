ХК ЦСКА одержал победу над «Амуром» в матче Кубка мэра Москвы

Столичный ЦСКА обыграл хабаровский «Амур» в матче предсезонного хоккейного турнира Кубка мэра Москвы.

Игра прошла на арене «Мегаспорт» и завершилась со счётом 4:1.

В составе армейского клуба отличились Данил Юртайкин (9-я минута), Михаил Григоренко (19-я), Павел Карнаухов (20-я), Владислав Каменев (51-я). У «Амура» шайбу забросил Эндрю Кейлофа (28-я).

Кубок мэра Москвы проходит с 25 по 28 августа.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся 1 сентября матчем за кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На следующий день «Автомобилист» из Екатеринбурга примет ярославский «Локомотив».

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался в преддверии нового сезона КХЛ.