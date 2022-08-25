Фёдоров: в ХК ЦСКА всегда играешь от ножа и на сто процентов каждую игру
«Давит ли чемпионство? Если так ставить вопрос — конечно, давит. Мы не будем оглядываться назад, понимаем, как другие команды будут против нас играть. ЦСКА — такой великий клуб, где всегда играешь от ножа и на сто процентов каждую игру», — цитирует Фёдорова ТАСС.
Турнир начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между красно-синими и «Металлургом». На следующий день «Автомобилист» из Екатеринбурга примет ярославский «Локомотив».
3 сентября московское «Динамо» примет казанский «Ак Барс», а петербургский СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Ранее КХЛ опубликовала изменения в правилах на сезон-2022/2023.