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КХЛ рассказала об изменениях в правилах на сезон-2022/2023

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала изменения в правилах на сезон-2022/2023.
КХЛ рассказала об изменениях в правилах на сезон-2022/2023
  • РИА Новости

На официальном сайте организации опубликованы изменения в правилах, которые будут действовать с нового сезона.

Уточняется, что изменения коснулись отмены большого штрафа после видеопросмотра, задержки шайбы у борта с целью затянуть время, вбрасывания в зоне атаки, положения вне игры и борьбы с блокировками при вбрасывании.

Действующим чемпионом является московский ЦСКА, который в финальной серии Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» (4:3). 

Ранее стали известны даты первых матчей КХЛ сезона-2022/23.

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