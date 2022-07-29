КХЛ рассказала об изменениях в правилах на сезон-2022/2023

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала изменения в правилах на сезон-2022/2023.

На официальном сайте организации опубликованы изменения в правилах, которые будут действовать с нового сезона.

Уточняется, что изменения коснулись отмены большого штрафа после видеопросмотра, задержки шайбы у борта с целью затянуть время, вбрасывания в зоне атаки, положения вне игры и борьбы с блокировками при вбрасывании.

Действующим чемпионом является московский ЦСКА, который в финальной серии Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» (4:3).

Ранее стали известны даты первых матчей КХЛ сезона-2022/23.