Игнашевич высказался о голевой серии полузащитника Лазарева в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал голевую серию 20-летнего полузащитника калининградцев Владислава Лазарева в матчах Первой лиги.

«Риск есть всегда. В этой лиге в любой момент футболист может уйти на повышение. Влад работает очень много. Мы ему об этом говорим, во многих случаях его приходится даже останавливать», — приводит слова Игнашевича Metaratings.ru

Он также подчеркнул, что Лазарев — это хороший пример для всех молодых футболистов. По его словам, важным моментом является то, что в молодом возрасте полузащитник не играет все 90 минут.

«Он на правильном пути. Думаю, всё будет хорошо», — заключил Игнашевич.

В минувшем сезоне хавбек провёл шесть матчей в Первой лиге и забил четыре мяча.

«Балтика» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в чемпионате КАМАЗ (16).

Ранее сообщалось, что «Уфа» близка к снятию с розыгрыша Первой лиги из-за финансовых проблем.