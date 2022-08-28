Тен Хаг: мы хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Саутгемптоном» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) выразил надежду на то, что нападающий Криштиану Роналду останется в английском клубе.

«Мы хотим, чтобы Роналду остался в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Игра, прошедшая в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Роналду вышел на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями. Единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш на 55-й минуте.

Таким образом, МЮ поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков. «Саутгемптон» — 13-й (четыре очка).

Ранее сообщалось, что Каземиро дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном».