Каземиро дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном»
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Футболист появился на поле на 80-й минуте встречи, заменив Энтони Элангу. Он не отметился результативными действиями в матче.
Игра, прошедшая в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш на 55-й минуте.
Таким образом, МЮ поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков. «Саутгемптон» — 13-й (четыре очка).
Ранее Криштиану Роналду вновь остался в запасе на матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.