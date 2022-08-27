Роналду вновь остался в запасе на матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнёт матч четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном» в запасе.

В составе МЮ с первых минут на поле появятся де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Мактоминей, Фернандеш, Маласиа, Эриксен, Санчо, Рашфорд и Эланга.

Игра пройдёт в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» 27 августа. Начало — в 14:30 мск.

Подопечные Эрика тен Хага занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка. «Саутгемптон» — 11-й (четыре очка).

СМИ сообщают о скором уходе Роналду из МЮ, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

Ранее агент Виктора Осимхена отреагировал на возможный обмен на Роналду в «Манчестер Юнайтед».