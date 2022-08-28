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Тихонов назвал фаворита в матче «Ростов» — ЦСКА

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Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о матче седьмого тура чемпионата России по футболу с участием «Ростова» и ЦСКА.
Тихонов назвал фаворита в матче «Ростов» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Это самый главный матч тура. «Ростов» принимает москвичей дома, но по всем известным причинам не так хорошо собирает стадион, как раньше», — цитирует Тихонова Metaratings.

Он также подчеркнул, что ЦСКА показывает хорошую игру, несмотря на поражение от «Зенита».

«Я думаю, что фаворит матча — ЦСКА, хотя «Ростов» в этом году ни разу не проигрывал», — заключил Тихонов.

Встреча между командами пройдёт 28 августа в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

«Спартак» занимает лидирующую позицию в таблице чемпионата с 16 очками. На втором месте расположился «Зенит» (14). На третьей строчке — ЦСКА (13).

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал фаворитов в чемпионской гонке Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23.

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