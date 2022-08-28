Агент Маричала сообщил о переходе защитника «Насьоналя» в «Динамо»

Агент Николаса Маричала Себастьян Таборда рассказал о переходе футболиста в московское «Динамо».

«Николас действительно переходит в «Динамо». Сделка полностью согласована», — цитирует Таборду Sport24.

21-летний футболист дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 64 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Маричала с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €1 млн.

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