Дзюбу заменили в перерыве матча «Адана Демирспор» с «Умраниеспором»

«Адана Демирспор» в матче четвёртого тура чемпионата Турции по футболу принимает дома «Умраниеспор».

Артём Дзюба вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. В первом тайме российский форвард получил первую жёлтую карточку после перехода в «Демирспор». Экс-нападающий «Зенита» был наказан за удар соперника локтем в лицо.

Счёт в матче после первого тайма 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч забил Кевин Родригеш (6-я минута).

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин в игре отметился голом.

«Демирспор» (шесть очков) занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.