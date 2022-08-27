Дзюба получил первую жёлтую карточку в чемпионате Турции
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Артём Дзюба получил первую жёлтую карточку после перехода в «Демирспор». Российский форвард был наказан за удар соперника локтем в лицо.
Счёт в матче после первого тайма 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч забил Кевин Родригес (6-я минута).
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин в игре отметился голом.
«Демирспор» (шесть очков) занимает шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.