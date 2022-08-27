Дзюба получил первую жёлтую карточку в чемпионате Турции

«Адана Демирспор» в матче четвёртого тура чемпионата Турции по футболу принимает дома «Умраниеспор».

Артём Дзюба получил первую жёлтую карточку после перехода в «Демирспор». Российский форвард был наказан за удар соперника локтем в лицо.

Счёт в матче после первого тайма 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч забил Кевин Родригес (6-я минута).

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин в игре отметился голом.

«Демирспор» (шесть очков) занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.