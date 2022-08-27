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Джикия: футболистов «Спартака» скоро ждёт встреча с Федуном

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что собираются сказать футболисты столичной команды на встрече с бывшим владельцем клуба Леонидом Федуном.
Джикия: футболистов «Спартака» скоро ждёт встреча с Федуном
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Нас скоро ждёт встреча с Леонидом Арнольдовичем, где мы лично хотим сказать ему спасибо за всё то время, которое он был в «Спартаке». Встреча впереди, и все слова будут сказаны там», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Федун 22 августа покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны. 

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь «Спартаку» после ухода из клуба Федуна.

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