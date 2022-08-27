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Дзюба выйдет в стартовом составе «Демирспора» в матче с «Умраниеспором»

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Стал известен стартовый состав «Адана Демирспор» в матче четвёртого тура чемпионата Турции по футболу с «Умраниеспором».
Дзюба выйдет в стартовом составе «Демирспора» в матче с «Умраниеспором»
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

Российский форвард начнёт встречу с первых минут, сообщает пресс-служба турецкой команды.

Матч пройдёт на стадионе «Ени Адана». Игра начнётся в 21:45 мск.

«Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин в игре отметился голом.

«Демирспор» (шесть очков) занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.

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