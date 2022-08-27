Дзюба выйдет в стартовом составе «Демирспора» в матче с «Умраниеспором»
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Российский форвард начнёт встречу с первых минут, сообщает пресс-служба турецкой команды.
Матч пройдёт на стадионе «Ени Адана». Игра начнётся в 21:45 мск.
«Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин в игре отметился голом.
«Демирспор» (шесть очков) занимает шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.