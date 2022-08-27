Дзюба выйдет в стартовом составе «Демирспора» в матче с «Умраниеспором»

Стал известен стартовый состав «Адана Демирспор» в матче четвёртого тура чемпионата Турции по футболу с «Умраниеспором».

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