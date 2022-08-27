Абаскаль: Мартинс и Пруцев могут заменить травмированного Зиньковского

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, кто может сыграть вместо травмированного Антона Зиньковского.

«Надеюсь, что Зиньковский пройдёт обследование и с ним будет всё хорошо. Игнатов, Мартинс и Пруцев могут сыграть на этой позиции», — цитирует Абаскаля ТАСС.

«Спартак» разгромил в матче седьмого тура РПЛ на выезде воронежский «Факел» со счётом 4:1. В составе красно-белых мячи забили Роман Зобнин (51-я минута), Даниил Денисов (57-я), Квинси Промес (90-я + 4), Мацей Рыбус (90-я + 6). У воронежской команды отличился Аслан Дашаев (23-я).

Зиньковский вышел на поле после перерыва и был заменен на 67-й минуте из-за травмы.

«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно).

«Спартак» в восьмом туре на своём поле примет «Зенит» 4 сентября.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».