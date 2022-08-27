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Литвиненко — о волевой победе над «Факелом»: первый тайм провалили

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Литвиненко — о волевой победе над «Факелом»: первый тайм провалили
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сегодня в полной мере не всё получалось, учитывая, что в первом тайме мы провалили игру, во втором тайме отыгрались. Победа не была лёгкая. «Факел» достойно смотрелся и хорошо играл», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Хавбек также признался, что ему было приятно вернуться в Воронеж и сыграть на родном стадионе.

«Спартак» разгромил на выезде «Факел» со счётом 4:1. В составе красно-белых мячи забили Роман Зобнин (51-я минута), Даниил Денисов (57-я), Квинси Промес (90-я + 4), Мацей Рыбус (90-я + 6). У воронежской команды отличился Аслан Дашаев (23-я).

«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».

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