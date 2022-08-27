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«Матч ТВ»: полиция не стала задерживать выбежавших на поле фанатов «Спартака»

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Московский «Спартак» в гостях нанёс поражение воронежскому «Факелу» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
«Матч ТВ»: полиция не стала задерживать выбежавших на поле фанатов «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

После первого гола столичной команды два болельщика красно-белых выбежали с трибуны на прилегающую к футбольному полю территорию — и были выведены со стадиона. Их передали в руки полиции. После разговора с представителями органов правопорядка фанатов отпустили, сообщает «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Роман Зобнин (51-я минута), Даниил Денисов (57-я), Квинси Промес (90-я + 4), Мацей Рыбус (90-я + 6). У воронежской команды отличился Аслан Дашаев (23-я).

«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно).

Ранее сообщалось, что Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».

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