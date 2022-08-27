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Зиньковский был заменён в матче с «Факелом» из-за повреждения

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский получил повреждение в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
Зиньковский был заменён в матче с «Факелом» из-за повреждения
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Футболиста заменил защитник Мацей Рыбус. Зиньковский сам вышел на замену во втором тайме.

Встреча в настоящий момент проходит в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Счёт к 80-й минуте — 1:2 в пользу гостей.

Напомним, что Зиньковский присоединился к московскому клубу в летнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов».

Ранее в «Спартаке» высказались о будущем Шамара Николсона.

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