Зиньковский был заменён в матче с «Факелом» из-за повреждения
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Футболиста заменил защитник Мацей Рыбус. Зиньковский сам вышел на замену во втором тайме.
Встреча в настоящий момент проходит в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Счёт к 80-й минуте — 1:2 в пользу гостей.
Напомним, что Зиньковский присоединился к московскому клубу в летнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов».
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