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«Ливерпуль» забил девять безответных мячей «Борнмуту» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» на своём поле в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу нанёс разгромное поражение «Борнмуту».
«Ливерпуль» забил девять безответных мячей «Борнмуту» в матче АПЛ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Philip Bryan

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 9:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Отличились Луис Диас (3-я минута), Харви Эллиотт (6-я), Трент Александер-Арнольд (28-я), Роберто Фирмино (31-я, 62-я), Вирджил ван Дейк (45-я), Фабиу Карвалью (80-я), Луис Диас (85-я). Автогол на свой счёт записал Крис Мефам (46-я).

«Ливерпуль» (пять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Борнмут» (три) располагается на 16-й позиции. 

Ранее Клопп высказался о поражении команды от «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура чемпионата Англии по футболу.

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