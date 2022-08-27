«Ливерпуль» забил девять безответных мячей «Борнмуту» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на своём поле в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу нанёс разгромное поражение «Борнмуту».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 9:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Отличились Луис Диас (3-я минута), Харви Эллиотт (6-я), Трент Александер-Арнольд (28-я), Роберто Фирмино (31-я, 62-я), Вирджил ван Дейк (45-я), Фабиу Карвалью (80-я), Луис Диас (85-я). Автогол на свой счёт записал Крис Мефам (46-я).

«Ливерпуль» (пять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Борнмут» (три) располагается на 16-й позиции.

Ранее Клопп высказался о поражении команды от «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура чемпионата Англии по футболу.