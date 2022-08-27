В Финляндии могут конфисковать арену «Йокерита» у российских владельцев
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«У самого города нет на это полномочий», — цитирует Архинмяки Helsingin Sanomat.
По его словам, необходимо, чтобы парламент страны принял закон, по которому можно будет конфисковать собственность российских бизнесменов.
Архинмяки также предложил купить арену. Но поскольку Ротенберг и Тимченко находятся под санкциями, то могут возникнуть сложности с переводом средств.
«Хартвалл Арена» является домашним стадионом экс-клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит». Финский клуб после 24 февраля покинул КХЛ из-за колоссального давления в Финляндии. «Йокерит» вошёл в состав лиги в 2014 году, после того как Тимченко и Ротенберг приобрели «Хартвалл Арену».
Ранее сообщалось, что в Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход вратаря Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».