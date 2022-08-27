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Гендиректор «Пари НН»: начинаем привыкать к подобным камбэкам

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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поделился впечатлениями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Гендиректор «Пари НН»: начинаем привыкать к подобным камбэкам
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Мы набрали очень важное очко в тяжёлом матче. Мы начинаем привыкать к подобным камбэкам. Работаем над тем, чтобы первые таймы проводить таким же образом, как и вторые», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.

Московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — 12-е место.

Ранее «Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет.

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