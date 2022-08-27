Гендиректор «Пари НН»: начинаем привыкать к подобным камбэкам
- РИА Новости
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«Мы набрали очень важное очко в тяжёлом матче. Мы начинаем привыкать к подобным камбэкам. Работаем над тем, чтобы первые таймы проводить таким же образом, как и вторые», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».
Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.
Московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — 12-е место.
Ранее «Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет.