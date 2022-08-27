«Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет
- РИА Новости
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Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.
Таким образом, бело-голубые ни разу не уступили в семи стартовых матчах — четыре победы и три ничьих. В последний раз команде удалось показать такой результат в 1996 году.
Московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — 12-е место.
Ранее сообщалось, что полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину до рекорда остался один пенальти.