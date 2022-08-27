«Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет

«Динамо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, бело-голубые ни разу не уступили в семи стартовых матчах — четыре победы и три ничьих. В последний раз команде удалось показать такой результат в 1996 году.

Московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — 12-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину до рекорда остался один пенальти.