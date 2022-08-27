Дудакова: Стерлинг знает несколько хороших слов на русском языке

Чемпионка Европы по MMA Виктория Дудакова поделилась, с кем из известных бойцов ей удалось пересечься в Xtreme Couture.

«Кейси О’Нил, которая выступает в UFC в наилегчайшей категории, победительница шоу The Ultimate Fighter Татьяна Суарес, экс-чемпионка Миша Тейт. На самом деле, удивлена, как много звёзд здесь сейчас находится, хотя Лас-Вегас — не такой удобный для тренировок город, как тот же Майами. Однако в настоящее время тут занимаются и Алджэмейн Стерлинг, и Коди Гарбрандт. Алджэмейн даже знает несколько слов на русском языке, причём и хорошие тоже», — заявила Дудакова в интервью RT.

Ранее Виктория Дудакова рассказала о своих первых сборах в США.