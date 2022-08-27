Смородская: Зарема вообще никто и звать её никак

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала своё мнение о гражданской жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Кто такая Зарема, чтобы вспоминать её? Она вообще никто и звать её никак. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет. Мне грустно, что Федун потратил 18 лет, а стройной системы не получилось. «Спартак» — хаос и непредсказуемость», — цитирует Смородскую Sport24.

Она добавила, что Федун войдёт в историю, потому что построил великолепный стадион, который не пропадёт.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно заменить Федуна и Салихову.