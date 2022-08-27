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Алимбекова рассказала, что получила предложение о смене спортивного гражданства

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Олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Динара Алимбекова рассказала о предложении по смене спортивного гражданства.
Алимбекова рассказала, что получила предложение о смене спортивного гражданства
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Мыслей о смене гражданства у меня не было, а предложение было. Но я на него даже не отвечала — ни да ни нет не говорила. Я начала заниматься биатлоном в Беларуси и менять гражданство не буду», — цитирует Алимбекову «Чемпионат».

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В настоящий момент биатлонистка принимает участие в этапе Кубка Содружества в Сочи. Она выиграла две гонки турнира.

Ранее сообщалось, что Алимбекова оформила победный дубль на этапе Кубка Содружества в Сочи.

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