Алимбекова рассказала, что получила предложение о смене спортивного гражданства
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«Мыслей о смене гражданства у меня не было, а предложение было. Но я на него даже не отвечала — ни да ни нет не говорила. Я начала заниматься биатлоном в Беларуси и менять гражданство не буду», — цитирует Алимбекову «Чемпионат».
В марте 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
В настоящий момент биатлонистка принимает участие в этапе Кубка Содружества в Сочи. Она выиграла две гонки турнира.
Ранее сообщалось, что Алимбекова оформила победный дубль на этапе Кубка Содружества в Сочи.