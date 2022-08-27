«Сочи» объявил о продлении контракта с Дркушичем

Футбольный клуб «Сочи» объявил о продлении контракта со словенским защитником Ваней Дркушичем.

Новый контракт будет действовать до 2025 года.

Новость о продлении соглашения появилась после того, как СМИ сообщили об уходе футболиста из команды. Пресс-служба «Сочи» опубликовала видео, где Дркушич говорит следующее: «Сейчас самое время сделать новый шаг в карьере». Многие журналисты неправильно поняли смысл сказанного.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Сочи» 11 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Дркушич покинул «Сочи».