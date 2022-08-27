«Сочи» объявил о продлении контракта с Дркушичем
- РИА Новости
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Новый контракт будет действовать до 2025 года.
Новость о продлении соглашения появилась после того, как СМИ сообщили об уходе футболиста из команды. Пресс-служба «Сочи» опубликовала видео, где Дркушич говорит следующее: «Сейчас самое время сделать новый шаг в карьере». Многие журналисты неправильно поняли смысл сказанного.
В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Сочи» 11 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что защитник Дркушич покинул «Сочи».