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Защитник Дркушич покинул «Сочи»

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Защитник «Сочи» словенец Ванья Дркушич покинул клуб.
Защитник Дркушич покинул «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Я хочу сказать спасибо всем за это время в «Сочи». Это были незабываемые шесть месяцев, я хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнёров по команде, болельщиков. Сейчас самое время сделать новый шаг в карьере», — заявил Дркушич в видео, опубликованном в Telegram-канале сочинского клуба.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Сочи» 11 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

По результатам шести туров чемпионата России «Сочи» занимает четвёртое место в таблице, набрав 13 очков. Клуб опережают ЦСКА и «Спартак» по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.

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