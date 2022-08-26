Точилин: «Сочи» не собирается никуда отпускать Нобоа

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.

«У него хорошее настроение. Он — профессионал. Да, было предложение от ЦСКА. Но его никто не собирался отпускать. Мы понимаем важность этого игрока для нашей команды», — заявил Точилин в эфире «Матч ТВ».

Наставник «Сочи» подчеркнул, что эквадорец сейчас полностью сосредоточен на футболе.

«Он приносит всем нам радость своей игрой и голами», — заключил Точилин.

37-летний хавбек в матче седьмого тура чемпионата России с «Химками» оформил дубль и догнал в гонке бомбардиров полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса. В активе футболистов по шесть мячей.

15 августа эквадорец сообщил, что этим летом мог перейти либо в московский ЦСКА, либо в «Зенит».

Ранее в ЦСКА заявили, что не ведут переговоров с «Сочи» по переходу Нобоа.