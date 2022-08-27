Агент Кокорина подтвердил интерес «Ариса» к футболисту

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, подтвердил интерес кипрского «Ариса» к своему клиенту.

«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причём не только «Арис», но и ещё клубы есть. Некоторые российские клубы тоже сделали предложения», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Фиорентина» может отпустить своего игрока, потому что это в интересах команды.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис посоветовал Кокорину найти другой клуб.