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Агент Кокорина подтвердил интерес «Ариса» к футболисту

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Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, подтвердил интерес кипрского «Ариса» к своему клиенту.
Агент Кокорина подтвердил интерес «Ариса» к футболисту
  • Legion-Media
  • © Fotoagenzia

«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причём не только «Арис», но и ещё клубы есть. Некоторые российские клубы тоже сделали предложения», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Фиорентина» может отпустить своего игрока, потому что это в интересах команды.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис посоветовал Кокорину найти другой клуб.

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