Агент Кокорина подтвердил интерес «Ариса» к футболисту
- Legion-Media
- © Fotoagenzia
«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причём не только «Арис», но и ещё клубы есть. Некоторые российские клубы тоже сделали предложения», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что «Фиорентина» может отпустить своего игрока, потому что это в интересах команды.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис посоветовал Кокорину найти другой клуб.