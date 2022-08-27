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Источник: суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать бывшего соперника Дацика

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Суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать камерунского бойца Тайсона Дижона, которого обвинили в изнасиловании.
Источник: суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать бывшего соперника Дацика
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал «112», 36-летнему спортсмену избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

25 августа боксёра задержали в Мурине после обращения одной из жительниц района. По её словам, спортсмен подошёл к ней на улице и взял номер телефона. Позже они встретились в доме у камерунца и, по словам жертвы, произошло преступление.

Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, а также бывшим бойцом ММА.

Ранее сообщалось, что в Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.

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