Источник: суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать бывшего соперника Дацика

Суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать камерунского бойца Тайсона Дижона, которого обвинили в изнасиловании.

Как сообщает Telegram-канал «112», 36-летнему спортсмену избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

25 августа боксёра задержали в Мурине после обращения одной из жительниц района. По её словам, спортсмен подошёл к ней на улице и взял номер телефона. Позже они встретились в доме у камерунца и, по словам жертвы, произошло преступление.

Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, а также бывшим бойцом ММА.

Ранее сообщалось, что в Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.