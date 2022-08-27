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Баженов: у «Спартака» будут проблемы, если «Факел» заиграет в энергозатратный футбол

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России между столичным клубом и «Факелом».
Баженов: у «Спартака» будут проблемы, если «Факел» заиграет в энергозатратный футбол
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Считаю «Спартак» однозначным фаворитом. Но если «Спартак» будет проигрывать борьбу, а Воронеж её точно навяжет, будет играть в максимально энергозатратный футбол, то у «Спартака» будут проблемы», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он также отметил, что у воронежского клуба будет большой выплеск эмоций и если команда начнёт играть в открытый футбол, то им будет очень тяжело.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (4 очка) — 14-й.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете проноса атрибутики на матч.

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