военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Спартаке» ответили на извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете

Короткая ссылка
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете проноса атрибутики на матч седьмого тура чемпионата России по футболу.
В «Спартаке» ответили на извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете
  • РИА Новости

«Рады, что реакция последовала быстро — и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа — уважение, быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч», — заявил Зеленов.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (четыре очка) — 14-й.

Ранее в «Факеле» извинились перед «Спартаком» за неправильную формулировку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить