В «Спартаке» ответили на извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете проноса атрибутики на матч седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Рады, что реакция последовала быстро — и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа — уважение, быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч», — заявил Зеленов.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (четыре очка) — 14-й.

Ранее в «Факеле» извинились перед «Спартаком» за неправильную формулировку.