Романцев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ сезона-2022/23

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил перспективы столичного ЦСКА в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

«Понеся серьёзные потери в составе, ЦСКА в очередной раз провёл очень качественную селекцию. Серб Гайич и бразилец Мойзес уже вписались в новую команду и доказали, что нужны ей. А колумбиец Карраскаль уже даже заработал право стать в ней лидером», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

По его словам, с приходом Владимира Федотова на пост главного тренера красно-синих армейцы всколыхнулись, и после старта чемпионата стало ясно, что в команде научатся держать удар и наставник построит хорошие отношения с футболистами.

По итогам шести туров РПЛ санкт-петербургский «Зенит» занимает лидирующую позицию в таблице чемпионата с 14 очками. На втором месте расположился столичный «Спартак» (13 очков). На третьей строчке — ЦСКА (13 очков), который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее Игорь Кампеделли, агент защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, высказался о возможном переходе бразильского футболиста в ЦСКА.