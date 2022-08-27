военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тренер Бэбкок заявил, что не вернётся в НХЛ

Короткая ссылка
Член «Тройного золотого клуба» в качестве тренера Майк Бэбкок заявил, что не собирается возвращаться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Тренер Бэбкок заявил, что не вернётся в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Возвращение в НХЛ не входит в мои планы. Конечно, мы с женой обсуждали это, но я всегда говорил, что уйду на пенсию в 60 лет, а сейчас мне 59. Мы общались со многими людьми по поводу продолжения работы наставником и получили удовольствие от этих разговоров», — цитирует Бэбкока 650 CKOM.

25 августа специалист подал в отставку с поста главного тренера команды Университета Саскачевана, где он работал в сезоне-2021/22.

Бэбкок является единственным в истории хоккейным наставником, которого приняли в «Тройной золотой клуб». Он привёл сборную Канады к победе в Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, чемпионате мира (2004 год) и Кубке Стэнли («Детройд Ред Уингз» в 2008 году).

Ранее сообщалось, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин продолжит карьеру в тренерском штабе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить