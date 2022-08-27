Тренер Бэбкок заявил, что не вернётся в НХЛ

Член «Тройного золотого клуба» в качестве тренера Майк Бэбкок заявил, что не собирается возвращаться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Возвращение в НХЛ не входит в мои планы. Конечно, мы с женой обсуждали это, но я всегда говорил, что уйду на пенсию в 60 лет, а сейчас мне 59. Мы общались со многими людьми по поводу продолжения работы наставником и получили удовольствие от этих разговоров», — цитирует Бэбкока 650 CKOM.

25 августа специалист подал в отставку с поста главного тренера команды Университета Саскачевана, где он работал в сезоне-2021/22.

Бэбкок является единственным в истории хоккейным наставником, которого приняли в «Тройной золотой клуб». Он привёл сборную Канады к победе в Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, чемпионате мира (2004 год) и Кубке Стэнли («Детройд Ред Уингз» в 2008 году).

Ранее сообщалось, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин продолжит карьеру в тренерском штабе клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз».