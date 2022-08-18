Брылин стал помощником главного тренера «Нью-Джерси»
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48-летний российский специалист назначен помощником главного тренера команды Линди Раффа, сообщает пресс-служба клуба.
Брылин в сезоне-2012/13 работал в фарм-клубах «Нью-Джерси».
Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год. В составе «Дэвилз» он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003).
Ранее сообщалось, что форвард «Монреаль Канадиенс» Седрик Пакетт станет игроком минского «Динамо».