Брылин стал помощником главного тренера «Нью-Джерси»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин продолжит карьеру в тренерском штабе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

48-летний российский специалист назначен помощником главного тренера команды Линди Раффа, сообщает пресс-служба клуба.

Брылин в сезоне-2012/13 работал в фарм-клубах «Нью-Джерси».

Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год. В составе «Дэвилз» он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003).

Ранее сообщалось, что форвард «Монреаль Канадиенс» Седрик Пакетт станет игроком минского «Динамо».