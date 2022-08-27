Тренер Джошуа: он был морально повержен с десятого или одиннадцатого раунда в бою с Усиком

Роберт Гарсия, тренер британца Энтони Джошуа, назвал причину поражения боксёра в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Джошуа был морально повержен с десятого или 11-го раунда. Десятый раунд был очень важным для Усика. Это изменило весь бой, и мысленно мы потерпели поражение. В тот момент мы полагались на лаки панч или что-то в этом роде», — цитирует Гарсию Boxing Scene.

По его словам, украинец был психологически сильнее в бою. Он также отметил, что Усик является большим источником вдохновения, потому что смог переломить ход боя и привести себя к победе.

Усик защитил четыре чемпионских пояса, одержав победу над Джошуа. 26 августа украинец стал вторым тяжеловесом, которому удалось стать лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии The Ring. Первым был признан Майк Тайсон.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата американец Майк Перри предложил Усику поединок на голых кулаках.