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Овечкин назвал финал Кубка Стэнли своим лучшим спортивным событием в качестве игрока

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о наиболее впечатляющих и эмоциональных моментах в карьере.
Овечкин назвал финал Кубка Стэнли своим лучшим спортивным событием в качестве игрока
  • AP
  • © Alex Brandon

«Самое яркое спортивное событие, которое я посетил? Финал чемпионата мира — 2018 по футболу в Москве. Если же говорить о роли игрока, то, конечно, финал Кубка Стэнли», — цитирует Овечкина РИА Новости.

Российский нападающий назвал футбол вторым для себя видом спорта, несмотря на то, что его мать является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу.

«Прошу прощения у мамы, что предпочитаю не баскетбол, хотя и вырос, по сути, на баскетбольной площадке», — сказал Овечкин.

36-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.

Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее шведский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём рассказал, как будут строиться его отношения с Овечкиным в свете ситуации на Украине.

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