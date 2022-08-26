Кечинов: «Спартак» не должен отдавать очки «Факелу» в матче РПЛ в Воронеже

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«В игре с «Факелом» команда Гильермо Абаскаля — фаворит. Всё-таки и состав гораздо мощнее, чем у воронежцев. Надеюсь, с настроем всё будет в порядке. «Спартак» не должен отдавать очки в предстоящей встрече», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

По его мнению, красно-белые набрали отличный ход, играют очень симпатично, зрелищно, много забивают.

«Даже в матче с «Динамо» не сказал бы, что «Спартак» (0:1) выглядел хуже соперника. Иногда нужны такие поражения, чтобы становиться сильнее», — добавил Кечинов.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (4 очка) — 14-й.

Ранее Денис Бояринцев заявил, что не удивлён ажиотажем вокруг матча «Факел» — «Спартак».