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Бояринцев не удивлён ажиотажем вокруг матча «Факел» — «Спартак»

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы столичной команды в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Бояринцев не удивлён ажиотажем вокруг матча «Факел» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Абсолютно не удивлён ажиотажем. Такие города, как Волгоград и Воронеж, — это футбольные города с большими традициями. На протяжении многих лет в каких-то местах нашей страны посещаемость падает», — цитирует Бояринцева «Спорт день за днём».

По его мнению, «Спартаку» не стоит ждать лёгкой прогулки в матче с «Факелом».

«Мне кажется, будет непростая игра для «Спартака» с серьёзной поддержкой воронежской команды при полном стадионе. Пусть команда и не так удачно начала сезон», — отметил Бояринцев.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (4 очка) — 14-й.

Ранее в «Факеле» извинились перед «Спартаком» за неправильную формулировку.



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