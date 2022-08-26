«Спартак» в серии буллитов проиграл «Куньлуню» на Кубке мэра Москвы по хоккею

Московский «Спартак» в серии буллитов потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» в матче на Кубке мэра Москвы по хоккею.

Команды на смогли выявить победителя в основное время встречи и овертайм — 2:2. Игра прошла на льду арены «Мегаспорт».

В составе «Куньлуня» шайбы забросили Кайл Вуд (9-я минута) и Клиффорд Пу (56-я). У «Спартака» отличились Дмитрий Злодеев (12-я) и Павел Кукштель (60-я).

В Кубке мэра Москвы, который завершится 28 августа, также принимают участие московские ЦСКА и «Динамо», подмосковный «Витязь» и хабаровский «Амур».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над «Амуром» в матче Кубка мэра Москвы.