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«Спартак» в серии буллитов проиграл «Куньлуню» на Кубке мэра Москвы по хоккею

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Московский «Спартак» в серии буллитов потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» в матче на Кубке мэра Москвы по хоккею.
«Спартак» в серии буллитов проиграл «Куньлуню» на Кубке мэра Москвы по хоккею
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Команды на смогли выявить победителя в основное время встречи и овертайм — 2:2. Игра прошла на льду арены «Мегаспорт».

В составе «Куньлуня» шайбы забросили Кайл Вуд (9-я минута) и Клиффорд Пу (56-я). У «Спартака» отличились Дмитрий Злодеев (12-я) и Павел Кукштель (60-я).

В Кубке мэра Москвы, который завершится 28 августа, также принимают участие московские ЦСКА и «Динамо», подмосковный «Витязь» и хабаровский «Амур».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над «Амуром» в матче Кубка мэра Москвы.

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