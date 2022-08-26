«Спартак» объявил о подписании экс-форварда «Лацио» Бальде

Сенегальский нападающий Кейта Бальде продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Новым форвардом российской команды стал 27-летний Бальде. Контракт с игроком подписан до июня 2025 года, сообщает пресс-служба десятикратных чемпионов России.

В сезоне-2021/22 сенегалец провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию».

Ранее спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал новость об интересе «Спартака» к нападающему команды Игнатиусу Ганаго.