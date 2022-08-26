Колесников выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на Спартакиаде

Двукратный призёр летних Олимпийских игр в Токио Климент Колесников одержал победу в заплыве на 100 м вольным стилем на Всероссийской спартакиаде, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Колесников преодолел дистанцию за 48,16 секунды. Вторым финишировал Александр Щёголев (48,72), третье место занял Михаил Вековищев (49,09).

Колесников является трёхкратным медалистом чемпионатов мира, пятикратным победителем первенств планеты на короткой воде. На летней Олимпиаде в Токио он завоевал серебро на дистанции 100 м на спине, а также взял бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпиады Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль соревнований по прыжкам с шестом на Всероссийской cпартакиаде по летним видам спорта в Челябинске.