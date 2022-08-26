ЭСК признала ошибочным решение Сухого засчитать гол «Зенита» в матче с «Торпедо»
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Как сообщается на официальном сайте РФС, арбитр неверно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча. Мяч забил нападающий Малком.
По итогам шести туров РПЛ санкт-петербургский клуб занимает лидирующую позицию в таблице чемпионата с 14 очками. На втором месте расположился столичный «Спартак» (13 очков). На третьей строчке — ЦСКА (13 очков), который уступает красно-белым по дополнительным показателям.
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение по спорным эпизодам в матче шестого тура чемпионата страны между столичным «Локомотивом» и подмосковными «Химками».