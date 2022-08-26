Агент: загребское «Динамо» отказалось продать Иванушеца «Локомотиву»
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Как он сказал «Чемпионату», «Локомотив» действительно был заинтересован в приобретении Иванушеца и лично контактировал с агентом и футболистом. В переговорах участвовал спортивный директор железнодорожников Томас Цорн, который был «очень корректен и профессионален». Однако «Динамо» ответило отказом на предложение о трансфере Луки.
23-летний Иванушец является воспитанником загребского «Локомотива». В «Динамо» он перешёл в 2019 году и впоследствии провёл за него 131 матч во всех турнирах и отметился 19 голами и 16 результативными передачами.
В составе «Динамо» он дважды становился чемпионом Хорватии, выигрывал Кубок страны.
Ранее Милан Мартинович, агент нападающего «Спарты» Яна Кухты, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Локомотив» по окончании срока аренды.