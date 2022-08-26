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Кержаков — о матче легенд со «Спартаком»: рассматриваю игру как встречу с друзьями

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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о подготовке к ответному матчу легенд со столичным «Спартаком» в Москве.
Кержаков — о матче легенд со «Спартаком»: рассматриваю игру как встречу с друзьями
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Для меня такие игры — это встреча с моими давними друзьями, с которыми играл в одной команде или против которых играл. У нас очень хорошие отношения, никак иначе не рассматриваю», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Ответный матч легенд между петербургским клубом и красно-белыми пройдёт 2 сентября в Москве. Он будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит», которая состоится 4 сентября.

Ветераны сине-бело-голубых 8 июля обыграли легенд московского клуба со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков и Александр Кержаков. Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, почему экс-футболист Алехандро Домингес вошёл в итоговую заявку санкт-петербургского клуба на матч легенд.

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